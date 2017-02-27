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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6354635563566357

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я вже маю абсолютно точну інформацію коли чекати чергового росту валюти. Коли в мене з`являється потреба купівлі валюти то вона зажди росте саме в той день.
Сьогодні зранку збирався купити але справи завадили і відклав на після обіда, дочекався. Так само було з тиждень тому коли євро скакнуло до 32,7, так само було коли був ріст з 32,2 до 32,5.
Продам інсайд.
Писи
а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10

  Eva95 написав:_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...

Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось

Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
Вот такой не приятный инцидент.
Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:13

  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P

Пам'ять як у мушлі? А 41,5 а потім 23,5 не було такого нє? :wink:


Это squeeze play называется. Был бы 41,5 фундаментальным курсом в феврале 2015-го, не вернули бы его на 23,5 уже к марту ни какими ухищрениями...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 вер, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:14

  zРадио написав:
  change_pm написав:Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн :)


Когда майдан 3.0? В ноябре, как обычно? :lol:

Імхо так...
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:19

  unicdima написав:Я вже маю абсолютно точну інформацію коли чекати чергового росту валюти. Коли в мене з`являється потреба купівлі валюти то вона зажди росте саме в той день.
Сьогодні зранку збирався купити але справи завадили і відклав на після обіда, дочекався. Так само було з тиждень тому коли євро скакнуло до 32,7, так само було коли був ріст з 32,2 до 32,5.
Продам інсайд.
Писи
а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.

Покупайте пока ниже 28. В следующем году 30 это железобетонно будет. Никакой депо не даст такой доходности. Дело безрисковое.
Zebra
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