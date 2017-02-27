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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:08
Я вже маю абсолютно точну інформацію коли чекати чергового росту валюти. Коли в мене з`являється потреба купівлі валюти то вона зажди росте саме в той день.
Сьогодні зранку збирався купити але справи завадили і відклав на після обіда, дочекався. Так само було з тиждень тому коли євро скакнуло до 32,7, так само було коли був ріст з 32,2 до 32,5.
Продам інсайд.
Писи
а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10
Eva95 написав:_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...
Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось
Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
Вот такой не приятный инцидент.
Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:13
Василь-Рівне написав: Игорь Алексеевич написав:
а где обещанные 25, 26, 27???
вроде уже 28 за окном наблюдается
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24
Пам'ять як у мушлі? А 41,5 а потім 23,5 не було такого нє?
Это squeeze play называется. Был бы 41,5 фундаментальным курсом в феврале 2015-го, не вернули бы его на 23,5 уже к марту ни какими ухищрениями...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 10 вер, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:14
zРадио написав: change_pm написав:
Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн
Когда майдан 3.0? В ноябре
, как обычно?
Імхо так...
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:19
unicdima написав:
Я вже маю абсолютно точну інформацію коли чекати чергового росту валюти. Коли в мене з`являється потреба купівлі валюти то вона зажди росте саме в той день.
Сьогодні зранку збирався купити але справи завадили і відклав на після обіда, дочекався. Так само було з тиждень тому коли євро скакнуло до 32,7, так само було коли був ріст з 32,2 до 32,5.
Продам інсайд.
Писи
а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.
Покупайте пока ниже 28. В следующем году 30 это железобетонно будет. Депо уже не даст такой доходности. Дело безрисковое.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:47
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 10 вер, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:47
_PORT_UA написав:
Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
Вот такой не приятный инцидент.
Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.
лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры. Раз десять пересчитывал - одной купюры нет. Как так получилось так и не понял. После этого счетным машинам не доверяю - всегда пересчитываю.
Если бы возле кассы пересчитал, можно было бы требовать недостачу, а так уже ничего не сделаешь.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:57
Слил всё евро по 32.85, поберегу нервы.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:20
unicdima написав:
а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.
Вроде бы "иностранные" инвесторы из ОВГЗ выходят. Видимо с этим связано.
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