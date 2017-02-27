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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6355635663576358

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:21

На торгах ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) аномально большое количество открытых позиций по опционам колл на крайний страйк в 101 руб за доллар с датой исполнения 17.12.2020г.

07.09.20г. было 114 704 контрактов, 09.09.20г. – 124 902 контракта.

Для сравнения: максимальный объём в опционах колл с датой исполнения 15.10.20г. – 3 704 контракта по 75 руб/$.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37

липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:44

  andrein написав:
  Striker написав:Слил всё евро по 32.85, поберегу нервы.

Когда евро будет по 35, жаба давить не будет ?

Это когда евро будет по 35, зимой? Весной уже было по доллару, что берите по 28 пока не поздно, будет по 30-32. Полгода прошло, до сих пор не видно.
Striker
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  #<1 ... 6355635663576358
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