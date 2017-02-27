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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:21
На торгах ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) аномально большое количество открытых позиций по опционам колл на крайний страйк в 101 руб за доллар с датой исполнения 17.12.2020г.
07.09.20г. было 114 704 контрактов, 09.09.20г. – 124 902 контракта.
Для сравнения: максимальный объём в опционах колл с датой исполнения 15.10.20г. – 3 704 контракта по 75 руб/$.
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andrein
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37
липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71
М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26
Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6
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Амвросий
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:44
andrein написав: Striker написав:
Слил всё евро по 32.85, поберегу нервы.
Когда евро будет по 35, жаба давить не будет ?
Это когда евро будет по 35, зимой? Весной уже было по доллару, что берите по 28 пока не поздно, будет по 30-32. Полгода прошло, до сих пор не видно.
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Striker
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