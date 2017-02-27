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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6356635763586359>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:21

На торгах ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) аномально большое количество открытых позиций по опционам колл на крайний страйк в 101 руб за доллар с датой исполнения 17.12.2020г.

07.09.20г. было 114 704 контрактов, 09.09.20г. – 124 902 контракта.

Для сравнения: максимальный объём в опционах колл с датой исполнения 15.10.20г. – 3 704 контракта по 75 руб/$.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:37

липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:44

  andrein написав:
  Striker написав:Слил всё евро по 32.85, поберегу нервы.

Когда евро будет по 35, жаба давить не будет ?

Это когда евро будет по 35, зимой? Весной уже было по доллару, что берите по 28 пока не поздно, будет по 30-32. Полгода прошло, до сих пор не видно.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:48

  Амвросий написав:липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6

А как с этим в США?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:15

  hxbbgaf написав:А как с этим в США?


Это вы опять к гиперинфляции доллара подводите? Астанавитесь! :lol:

Вот вам еще один пруф того, что бояться необходимо обратного - мега-уважаемый дядечка с прозвищем Маэстро в финансовом мире, экс-глава ФРС с 20-летним стажем в должности Алан Гринспен заявил сегодня, что главным вызовом нынешнего кризиса является "negative inflation" (т.е. дефляция)!

https://www.cnbc.com/2020/09/10/alan-gr ... cerns.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:06

  Амвросий написав:
  _PORT_UA написав:Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
Вот такой не приятный инцидент.
Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.


лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры. Раз десять пересчитывал - одной купюры нет. Как так получилось так и не понял. После этого счетным машинам не доверяю - всегда пересчитываю.

Если бы возле кассы пересчитал, можно было бы требовать недостачу, а так уже ничего не сделаешь.

Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:08

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.


Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки.
Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны.
К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет.
- Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик.
- А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
8) 8) 8)
сколько у нас времени осталось?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:09

  vitaliian написав:
  Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.

а хорошо а что можно купить за эти деньги лучше??? в Украине?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:11

  Амвросий написав:
  unicdima написав:а що сталося, чому ріст?
чекати? бо так і не купив.


Вроде бы "иностранные" инвесторы из ОВГЗ выходят. Видимо с этим связано.


вони вже півроку як виходять

імхо сама робоча гіпотеза - вибори на носі, партіям треба "купувати" самі знаєте що, тому і всеь двіж щоб подоржче лохторату продати зеленку
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:15

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:А как с этим в США?


Это вы опять к гиперинфляции доллара подводите? Астанавитесь! :lol:

Вот вам еще один пруф того, что бояться необходимо обратного - мега-уважаемый дядечка с прозвищем Маэстро в финансовом мире, экс-глава ФРС с 20-летним стажем в должности Алан Гринспен заявил сегодня, что главным вызовом нынешнего кризиса является "negative inflation" (т.е. дефляция)!

https://www.cnbc.com/2020/09/10/alan-gr ... cerns.html


так это что получается, что у кого есть вонючая тыща баксов скоро из-за упавших цен смогут скупить полмира? :shock: :mrgreen:
абсурдная же ситуация вырисовывается: деньги раскидывают "с вертолетов" и "негативная инфляция". сказка просто (для покупателя).

пс. ситуация с их инфляционной и другой статистикой такова, что молниеносно как гром посреди солнечного дня всё может измениться в обратную сторону и быстренько станут по факту рисовать солидную позитивную инфляцию.

мне вот очень интересны кто же покупает их многолетние трежери. Наверное это только всякие пенсионные фонды и тому подобные, которые не привыкли особо работать с другими вещами и которым деваться некуда.
я бы и 100 баксов не вложил бы в 30-летние трежери. :lol:
Alex2007
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