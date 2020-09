Додано: Чет 10 вер, 2020 23:06

Амвросий написав: _PORT_UA написав: Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.

Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.

Вот такой не приятный инцидент.

Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии. Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.Вот такой не приятный инцидент.Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.



лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры. Раз десять пересчитывал - одной купюры нет. Как так получилось так и не понял. После этого счетным машинам не доверяю - всегда пересчитываю.



Если бы возле кассы пересчитал, можно было бы требовать недостачу, а так уже ничего не сделаешь. лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры. Раз десять пересчитывал - одной купюры нет. Как так получилось так и не понял. После этого счетным машинам не доверяю - всегда пересчитываю.Если бы возле кассы пересчитал, можно было бы требовать недостачу, а так уже ничего не сделаешь.

Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати. Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell