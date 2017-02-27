Libo написав:

vitaliian написав: flyman написав: та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися лучше до нуля, гулять так гулять. лучше до нуля, гулять так гулять.

Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки.Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны.К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет.- Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик.- А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.