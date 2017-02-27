Это вы опять к гиперинфляции доллара подводите? Астанавитесь!
Вот вам еще один пруф того, что бояться необходимо обратного - мега-уважаемый дядечка с прозвищем Маэстро в финансовом мире, экс-глава ФРС с 20-летним стажем в должности Алан Гринспен заявил сегодня, что главным вызовом нынешнего кризиса является "negative inflation" (т.е. дефляция)!
_PORT_UA написав:Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры. Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть. Вот такой не приятный инцидент. Что в таких случаях делать, хз. Видимо один раз обжегшись придется вручную пересчитывать и забыть о доверии.
лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры. Раз десять пересчитывал - одной купюры нет. Как так получилось так и не понял. После этого счетным машинам не доверяю - всегда пересчитываю.
Если бы возле кассы пересчитал, можно было бы требовать недостачу, а так уже ничего не сделаешь.
Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.
Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки. Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны. К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет. - Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик. - А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.
а хорошо а что можно купить за эти деньги лучше??? в Украине?
Это вы опять к гиперинфляции доллара подводите? Астанавитесь!
Вот вам еще один пруф того, что бояться необходимо обратного - мега-уважаемый дядечка с прозвищем Маэстро в финансовом мире, экс-глава ФРС с 20-летним стажем в должности Алан Гринспен заявил сегодня, что главным вызовом нынешнего кризиса является "negative inflation" (т.е. дефляция)!
так это что получается, что у кого есть вонючая тыща баксов скоро из-за упавших цен смогут скупить полмира? абсурдная же ситуация вырисовывается: деньги раскидывают "с вертолетов" и "негативная инфляция". сказка просто (для покупателя).
пс. ситуация с их инфляционной и другой статистикой такова, что молниеносно как гром посреди солнечного дня всё может измениться в обратную сторону и быстренько станут по факту рисовать солидную позитивную инфляцию.
мне вот очень интересны кто же покупает их многолетние трежери. Наверное это только всякие пенсионные фонды и тому подобные, которые не привыкли особо работать с другими вещами и которым деваться некуда. я бы и 100 баксов не вложил бы в 30-летние трежери.