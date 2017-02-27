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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6356635763586359

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:44

  centurionus написав:Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.


все на виду было, прятать просто некуда. Да и меня в отделении знали как постоянного клиента, так что вариант что купюру незаметно отложили после пересчета маловероятен. Скорей всего просто машинка глючила или купюра в ней как-то залипла.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _PORT_UA написав:Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10
  Eva95 написав:
_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...

Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось

Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
...


Как человек, непосредственно связанный с импортом, продажей и ремонтом счетчиков банкнот отвечу:
1.Если счетчик определяет только количество банкнот в пачке без определения номинала и суммы - это самые простые счетчики.
2. При "залипании" одной банкноты к другой (часто встречается на эмиссионных пачках дол) будет только 2 результата пересчета : или 99 пачке или звуковой сигнал о ошибке. Правильно это называется "сдвоенные банкноты" и регулируется детекцией толщины банкноты, но так как долл значительно отличаются от грн и евро по толщине, часто ее отключают что бы не перенастраивать каждый раз.Также при неправильных настройках иногда (очень редко) бывает что 2 купюры проходят как 1. Но тогда при показаниях 100 у Вас в пачке будет 101 купюра.
3. При "зажевывании" внутри счетчика будет остановка пересчета и звуковой сигнал.

Итог - если счетчик (даже нижнего уровня) показал 100 купюр в пачке а реально 99 - следите за руками )
Востаннє редагувалось TUR в Чет 10 вер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:46

hxbbgaf

Ну и? В 2008-2009 гг тоже было огромное предложение денег - QE и TARP. И тоже дефляция, как сами видите. Потому что уровень цен складывается в балансе спроса и предложения. Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.

Секта хоронильщиков доллара - медийные фрики. У них каждый следующий квартал - последний. И так уже надцать лет :oops: Не уподобляйтесь...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:52

  Амвросий написав:
  centurionus написав:Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.


все на виду было, прятать просто некуда. Да и меня в отделении знали как постоянного клиента, так что вариант что купюру незаметно отложили после пересчета маловероятен. Скорей всего просто машинка глючила или купюра в ней как-то залипла.


иногда в пачках с новейшими купюрами невозможно пальцами разделить отдельные бумажки. всегда задавался вопросом как же эта адская машина таки разделяет эти купюры :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:00

  zРадио написав:hxbbgaf

Ну и? В 2008-2009 гг тоже было огромное предложение денег - QE и TARP. И тоже дефляция, как сами видите. Потому что уровень цен складывается в балансе спроса и предложения. Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.

Секта хоронильщиков доллара - медийные фрики. У них каждый следующий квартал - последний. И так уже надцать лет :oops: Не уподобляйтесь...

Зображення

Ну, было, но чтоб М2 выросла почти на треть за какие-то полгода - это рекорд. Тогда такого и близко не было. И вспомните, что было после того, в 2009-2011-м. Никто ликвидность не изымает. Никогда денежная масса существенно не падала.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:иногда в пачках с новейшими купюрами невозможно пальцами разделить отдельные бумажки. всегда задавался вопросом как же эта адская машина таки разделяет эти купюры


Никак) Чаще всего идет сбой при новой "эмиссии" дол даже на лучших счетчиках. В свое время DE LA RUE даже разработала и запатентовала технологию "слистывания" для своих счетчиков. Все равно результат успешный около 70% (по практике)
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:03

Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:10

  zРадио написав:Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.


у доллара помоему было 2%
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:12

  hxbbgaf написав:Ну, было, но чтоб М2 выросла почти на треть за какие-то полгода - это рекорд. Тогда такого и близко не было. И вспомните, что было после того, в 2009-2011-м. Никто ликвидность не изымает. Никогда денежная масса существенно не падала.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/


Мы с вами уже это разбирали - предложение денег обратно пропорционально скорости их обращения (velocity), которая тоже упала беспрецедентно, поскольку беспрецедентно упала и деловая активность.

Резервный статус доллара актуален как никогда. Дорожает только золото и 6 голубых фишек американского фондового рынка (TOP5 Tech + Tesla). Все остальное ниже докризисных уровней и еще нескоро будет на новых хаях...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует

Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99
TUR
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