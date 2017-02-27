Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10Eva95 написав:_PORT_UAможет кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалосьЯ не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть....