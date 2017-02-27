все на виду было, прятать просто некуда. Да и меня в отделении знали как постоянного клиента, так что вариант что купюру незаметно отложили после пересчета маловероятен. Скорей всего просто машинка глючила или купюра в ней как-то залипла.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:44
все на виду было, прятать просто некуда. Да и меня в отделении знали как постоянного клиента, так что вариант что купюру незаметно отложили после пересчета маловероятен. Скорей всего просто машинка глючила или купюра в ней как-то залипла.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как человек, непосредственно связанный с импортом, продажей и ремонтом счетчиков банкнот отвечу:
1.Если счетчик определяет только количество банкнот в пачке без определения номинала и суммы - это самые простые счетчики.
2. При "залипании" одной банкноты к другой (часто встречается на эмиссионных пачках дол) будет только 2 результата пересчета : или 99 пачке или звуковой сигнал о ошибке. Правильно это называется "сдвоенные банкноты" и регулируется детекцией толщины банкноты, но так как долл значительно отличаются от грн и евро по толщине, часто ее отключают что бы не перенастраивать каждый раз.Также при неправильных настройках иногда (очень редко) бывает что 2 купюры проходят как 1. Но тогда при показаниях 100 у Вас в пачке будет 101 купюра.
3. При "зажевывании" внутри счетчика будет остановка пересчета и звуковой сигнал.
Итог - если счетчик (даже нижнего уровня) показал 100 купюр в пачке а реально 99 - следите за руками )
Востаннє редагувалось TUR в Чет 10 вер, 2020 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:46
hxbbgaf
Ну и? В 2008-2009 гг тоже было огромное предложение денег - QE и TARP. И тоже дефляция, как сами видите. Потому что уровень цен складывается в балансе спроса и предложения. Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.
Секта хоронильщиков доллара - медийные фрики. У них каждый следующий квартал - последний. И так уже надцать лет Не уподобляйтесь...
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:52
иногда в пачках с новейшими купюрами невозможно пальцами разделить отдельные бумажки. всегда задавался вопросом как же эта адская машина таки разделяет эти купюры
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:00
Ну, было, но чтоб М2 выросла почти на треть за какие-то полгода - это рекорд. Тогда такого и близко не было. И вспомните, что было после того, в 2009-2011-м. Никто ликвидность не изымает. Никогда денежная масса существенно не падала.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никак) Чаще всего идет сбой при новой "эмиссии" дол даже на лучших счетчиках. В свое время DE LA RUE даже разработала и запатентовала технологию "слистывания" для своих счетчиков. Все равно результат успешный около 70% (по практике)
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:03
Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:10
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:12
Мы с вами уже это разбирали - предложение денег обратно пропорционально скорости их обращения (velocity), которая тоже упала беспрецедентно, поскольку беспрецедентно упала и деловая активность.
Резервный статус доллара актуален как никогда. Дорожает только золото и 6 голубых фишек американского фондового рынка (TOP5 Tech + Tesla). Все остальное ниже докризисных уровней и еще нескоро будет на новых хаях...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99
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