Libo написав: Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки. Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны. К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет. - Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик. - А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
сколько у нас времени осталось?
4 года. Но все эти четыре года вам будет мучительно и досадно наблюдать за тем, как безвозвратно обесцениваются ваши деньги, ваш труд, ваша скупость, ваши мечты, ваша молодость ... А закончится всё огромным стрессом. Но есть выход. Потратить уже сейчас сбережения на что-то необходимое и фундаментальное или на незабываемые удовольствия.
zРадио написав:Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.
Alex2007 написав:ситуация с их инфляционной и другой статистикой такова, что молниеносно как гром посреди солнечного дня всё может измениться в обратную сторону и быстренько станут по факту рисовать солидную позитивную инфляцию.
ИМХО, быстро меняться может разве что направление движения капитала. Вспомните, например, осень 2018-го, как рынки рушились после решений ФРС о поднятии ставки. А инфляция - это процесс очень инертный, ее с ног на голову не перевернешь.
hxbbgaf написав:Ну, было, но чтоб М2 выросла почти на треть за какие-то полгода - это рекорд. Тогда такого и близко не было. И вспомните, что было после того, в 2009-2011-м. Никто ликвидность не изымает. Никогда денежная масса существенно не падала. https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
Мы с вами уже это разбирали - предложение денег обратно пропорционально скорости их обращения (velocity), которая тоже упала беспрецедентно, поскольку беспрецедентно упала и деловая активность. Ещ
Резервный статус доллара актуален как никогда. Дорожает только золото и 6 голубых фишек американского фондового рынка (TOP5 Tech + Tesla). Все остальное ниже докризисных уровней и еще нескоро будет на новых хаях...
Скорость усилится, когда закончится эпидемия или на нее забьют, а все лишние деньги при этом никто изъять не сможет да и не захочет, и дорожать начнет все. Актуален, только уже ведет к потерям для его держателей. Еще серебро и палладий, и платина начинает. Все металлы уже начинают расти, смотрите медь. А недавно приводили график, как в Америке подорожала древесина - в 1.5 раза за месяц. Да что говорить, даже евро дорожает. И это только начало (для товаров, фиат сильно не пустят в отрыв от доллара). Комоды падают быстро, а дорожают еще быстрее.
Амвросий написав:Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует
Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99
Бывают кассовые просчеты. Оч. редко но бывают. При обнаружении расследование, и восстановление за счет того, чья подпись
vitaliian написав:[quote="5054564:flyman"]та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.
Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки. Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны. К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет. - Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик. - А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
сколько у нас времени осталось?[/quote]В 20:29 году $ превратяться в тыкву