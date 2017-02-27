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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6357635863596360

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:22

  yama написав:
  Libo написав:
Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки.
Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны.
К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет.
- Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик.
- А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
8)
сколько у нас времени осталось?


4 года. :!:
Но все эти четыре года вам будет мучительно и досадно наблюдать за тем, как безвозвратно обесцениваются ваши деньги, ваш труд, ваша скупость, ваши мечты, ваша молодость ... А закончится всё огромным стрессом. Но есть выход. Потратить уже сейчас сбережения на что-то необходимое и фундаментальное или на незабываемые удовольствия. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:27

  Амвросий написав:
  zРадио написав:Спрос в кризисные времена обваливается, вот его и пытаются раскачать. А на фазе уверенного восстановления лишнюю ликвидность изымают, и инфляция не ускоряется, а фиксируется на своем "обычном" уровне 1,5-1,7%.


у доллара помоему было 2%


Перепроверил - CAGR и 2000-2020, и 2010-2020 = 1,8%.
https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:33

  Alex2007 написав:ситуация с их инфляционной и другой статистикой такова, что молниеносно как гром посреди солнечного дня всё может измениться в обратную сторону и быстренько станут по факту рисовать солидную позитивную инфляцию.


ИМХО, быстро меняться может разве что направление движения капитала. Вспомните, например, осень 2018-го, как рынки рушились после решений ФРС о поднятии ставки. А инфляция - это процесс очень инертный, ее с ног на голову не перевернешь.

* Это я о США, у нас - как 2 пальца :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:33

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Ну, было, но чтоб М2 выросла почти на треть за какие-то полгода - это рекорд. Тогда такого и близко не было. И вспомните, что было после того, в 2009-2011-м. Никто ликвидность не изымает. Никогда денежная масса существенно не падала.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/


Мы с вами уже это разбирали - предложение денег обратно пропорционально скорости их обращения (velocity), которая тоже упала беспрецедентно, поскольку беспрецедентно упала и деловая активность. Ещ

Резервный статус доллара актуален как никогда. Дорожает только золото и 6 голубых фишек американского фондового рынка (TOP5 Tech + Tesla). Все остальное ниже докризисных уровней и еще нескоро будет на новых хаях...

Скорость усилится, когда закончится эпидемия или на нее забьют, а все лишние деньги при этом никто изъять не сможет да и не захочет, и дорожать начнет все.
Актуален, только уже ведет к потерям для его держателей.
Еще серебро и палладий, и платина начинает. Все металлы уже начинают расти, смотрите медь. А недавно приводили график, как в Америке подорожала древесина - в 1.5 раза за месяц. Да что говорить, даже евро дорожает. И это только начало (для товаров, фиат сильно не пустят в отрыв от доллара). Комоды падают быстро, а дорожают еще быстрее.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:52

  zРадио написав:А инфляция - это процесс очень инертный, ее с ног на голову не перевернешь.

* Это я о США, у нас - как 2 пальца :lol:


с другой стороны таких объёмов эмиссии вроде ещё не было в истории.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

TUR написав:
  Амвросий написав:Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует

Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99
Бывают кассовые просчеты. Оч. редко но бывают. При обнаружении расследование, и восстановление за счет того, чья подпись


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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав:[quote="5054564:flyman"]та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.


Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки.
Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны.
К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет.
- Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик.
- А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
8) 8) 8)
сколько у нас времени осталось?[/quote]В 20:29 году $ превратяться в тыкву

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