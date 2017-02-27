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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6358635963606361

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:01

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:опустить облікову ставку до 3%

Ніззя...криза вже на дворі...скоро зайде до хати.

"Кризу вам до хати" ))))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:10

  TUR написав:
  Амвросий написав:Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует

Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99

А вот и нет. Был у меня случай несколько лет назад, забирал депозит из "Укргазбанка", дали в кассе несколько таких запечатанных пачек 50-гривневых купюр с печатями банка. Не было времени пересчитывать, торопился в другой банк переложить, а там при пополнении оказалось, что в одной из пачек 99 шт. Не известно, была ли это ошибка "машинки", или операционистка свою недостачу так покрывала. Так что советую крупные номиналы пересчитывать на месте еще и вручную.
Dobrofey
 
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