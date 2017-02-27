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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:01
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
опустить облікову ставку до 3%
Ніззя...криза вже на дворі...скоро зайде до хати.
"Кризу вам до хати" ))))))
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:10
TUR написав: Амвросий написав:
Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует
Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99
А вот и нет. Был у меня случай несколько лет назад, забирал депозит из "Укргазбанка", дали в кассе несколько таких запечатанных пачек 50-гривневых купюр с печатями банка. Не было времени пересчитывать, торопился в другой банк переложить, а там при пополнении оказалось, что в одной из пачек 99 шт. Не известно, была ли это ошибка "машинки", или операционистка свою недостачу так покрывала. Так что советую крупные номиналы пересчитывать на месте еще и вручную.
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