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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6358635963606361

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:50

  Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P :P

Вот прикол, я верю в 25,хх и что???
Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го.
По 27-28 нехай інші купують ... тут без мене(вже пишу це з початку 2017го).
З.І. Прошу спеців та "спеців" не кидатись капцами, адже лише час нас розсудить!!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:01

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:опустить облікову ставку до 3%

Ніззя...криза вже на дворі...скоро зайде до хати.

"Кризу вам до хати" ))))))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:10

  TUR написав:
  Амвросий написав:Alex2007, в запечатанных пачках с подписью и печатью банка количество купюр всегда четко соответствует

Естественно, так как запечатанные в вакуум "кирпичи" или даже обандероленные формируются кассой банка, где используются счетчики стоимостью от 1 тыс дол. В обменных пунктах другие счетчики))) Но даже на них, при показании 100, в пачке не может получится 99

А вот и нет. Был у меня случай несколько лет назад, забирал депозит из "Укргазбанка", дали в кассе несколько таких запечатанных пачек 50-гривневых купюр с печатями банка. Не было времени пересчитывать, торопился в другой банк переложить, а там при пополнении оказалось, что в одной из пачек 99 шт. Не известно, была ли это ошибка "машинки", или операционистка свою недостачу так покрывала. Так что советую крупные номиналы пересчитывать на месте еще и вручную.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:33

  TUR написав:
  _PORT_UA написав:Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10
  Eva95 написав:
_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...

Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось

Я не хочу никого обвинять. Ситуация такая,что было две пачки. Пересчет был на машинке, в них не ориентируюсь, не могу сказать новая/старая машинка. На экране выбило правильное количество банкнот. Я удостоверился и не пересчитывал вручную.(до этого пару раз в этой обменке уже менял,было норм). Отмечу что одна пачка была целиком или почти с новыми 200хтками. И в ней и не досчитался одной купюры.
Конечно позвонил в обменку, меня заверили,что ошибки не может быть.
...


Как человек, непосредственно связанный с импортом, продажей и ремонтом счетчиков банкнот отвечу:
1.Если счетчик определяет только количество банкнот в пачке без определения номинала и суммы - это самые простые счетчики.
2. При "залипании" одной банкноты к другой (часто встречается на эмиссионных пачках дол) будет только 2 результата пересчета : или 99 пачке или звуковой сигнал о ошибке. Правильно это называется "сдвоенные банкноты" и регулируется детекцией толщины банкноты, но так как долл значительно отличаются от грн и евро по толщине, часто ее отключают что бы не перенастраивать каждый раз.Также при неправильных настройках иногда (очень редко) бывает что 2 купюры проходят как 1. Но тогда при показаниях 100 у Вас в пачке будет 101 купюра.
3. При "зажевывании" внутри счетчика будет остановка пересчета и звуковой сигнал.

Итог - если счетчик (даже нижнего уровня) показал 100 купюр в пачке а реально 99 - следите за руками )

как человек в теме, должны знать, что на высоких скоростях пересчёта купюры иногда вылетают из укладчика после прохождения тракта пересчёта...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:53

9-45, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.91 - 27.97, диапазон цен: 27.90(91) - 27.97..28.00
Сумы 27.85 - 27.95..28.00
Полтава 27.87..27.90 - 27.95..27.98
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Відкат... Хто здав по 27.9- на хліб заробив
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:как человек в теме, должны знать, что на высоких скоростях пересчёта купюры иногда вылетают из укладчика после прохождения тракта пересчёта...


Конечно бывает. Но это уже больше относится не к счетчику а к "человеческому фактору" - кассир не заметил (случайно или нет) вылетевшей купюры и не добавил ее к пересчитанным. Также бывает, что настоящая купюра по каким-либо причинам не проходит детекцию и попадает в "отбраковочный" карман. Потом кассир ее проверяет вручную и забывает доложить к пачке...
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го.
под 10% можно и на текущих мариновать (укргаз и аккорд)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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