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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6360636163626363>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:03

  Striker написав:
  stryzhko написав:Відкат... Хто здав по 27.9- на хліб заробив

Щось не видно ніякого відкату. І де це можна було по 27.9 здати?

Відкат є (мінус 4-5 копійок).. Але ще подивимось. VALONI обіцяв ненудний міжбанк.
Можна було здати в Харкові і Полтаві. Може в банках. Мабуть пан stryzhko здав..
Вчора ввечорі в Харкові був навіть прийом 27.92
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:24

Вчера НБУ вышел с покупкой 20 млн.дол.
Цикаво. А главное очень вовремя гггыыы )))

Нерезы притихли

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:25

  stryzhko написав:Відкат... Хто здав по 27.9- на хліб заробив

На хлеб зарабатывают руками, на масло-головой

27.80-27.85/27.90-27.95
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:28

  odessit2007 написав:
  stryzhko написав:Відкат... Хто здав по 27.9- на хліб заробив

На хлеб зарабатывают руками, на масло-головой

27.80-27.85/27.90-27.95


И не лень по 3 копейки ловить ?)))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:39

В Киеве отката не видать.
27,85/27,90
На межбанке тоже.
27,89/27,91

:roll:
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А деревянный укрепляется.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:49

  hxbbgaf написав:А деревянный укрепляется.

А красивая нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:01

Полетели 27,91 / 27,93
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:05

Тупику уже открытым текстом. :?

Развитие программы Международного валютного фонда по финансовой поддержке Украины будет зависеть от того, удастся ли антикоррупционным органам (НАБУ, САП и ВАКС) сохранить свою независимость. Об этом сообщил на брифинге директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.

"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 вер, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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