stryzhko написав:Відкат... Хто здав по 27.9- на хліб заробив
Щось не видно ніякого відкату. І де це можна було по 27.9 здати?
Відкат є (мінус 4-5 копійок).. Але ще подивимось. VALONI обіцяв ненудний міжбанк. Можна було здати в Харкові і Полтаві. Може в банках. Мабуть пан stryzhko здав.. Вчора ввечорі в Харкові був навіть прийом 27.92
Развитие программы Международного валютного фонда по финансовой поддержке Украины будет зависеть от того, удастся ли антикоррупционным органам (НАБУ, САП и ВАКС) сохранить свою независимость. Об этом сообщил на брифинге директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс.
"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 вер, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat