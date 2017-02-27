zzzzzz написав:Вчера НБУ вышел с покупкой 20 млн.дол. Цикаво. А главное очень вовремя гггыыы )))
А куда деваться? МВФ не подкармливает, а валюту нужно хомячить для выплат кредиторам. Посидел НБУ чуток в засаде, подождал, но отката не случилось. Вздохнул и выкупил свою норму. Гривну, если что, НБУ еще нарисует, а валюта - есть валюта, ее так просто не выклянчишь у наших вечно обеспокоенных союзников
Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.
Ты просто не в курсе. МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай. Кстати, Порох тоже был умножен на ноль, когда додумался объявить незаконное обогащение законным. Зеленые сейчас на грани, но им еще не поздно остановиться. Иначе будет как в кине, только на оборот. Голобородько в жёпу пошлют они.
Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? вроде уже 28 за окном наблюдается или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24
Вот прикол, я верю в 25,хх и что??? Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го. По 27-28 нехай інші купують ... тут без мене(вже пишу це з початку 2017го). З.І. Прошу спеців та "спеців" не кидатись капцами, адже лише час нас розсудить!!
Виділив шлях до бідності!
Коли ти маєш в грн еквіваленті 100куе, а через час лише - 50 куе. І тратиш 5 років, щоб знову отримати на депо 100 куе. А там вже знову час нової девальвації!
І так коло за колом, а доларова інфляція все зжирає і зжирає твої накопичення!