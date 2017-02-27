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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6361636263636364>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:17

  zzzzzz написав:Вчера НБУ вышел с покупкой 20 млн.дол.
Цикаво. А главное очень вовремя гггыыы )))


А куда деваться?
МВФ не подкармливает, а валюту нужно хомячить для выплат кредиторам.
Посидел НБУ чуток в засаде, подождал, но отката не случилось. Вздохнул и выкупил свою норму. Гривну, если что, НБУ еще нарисует, а валюта - есть валюта, ее так просто не выклянчишь у наших вечно обеспокоенных союзников
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:31

  vitaliian написав:
  Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.


Ты просто не в курсе.
МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.
Кстати, Порох тоже был умножен на ноль, когда додумался объявить незаконное обогащение законным. Зеленые сейчас на грани, но им еще не поздно остановиться.
Иначе будет как в кине, только на оборот. Голобородько в жёпу пошлют они.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Порох тоже был умножен на ноль, когда додумался объявить незаконное обогащение законным

Надо же.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ніяким відкатом не пахне.
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sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Libo написав:Порох тоже был умножен на ноль, когда додумался объявить незаконное обогащение законным

Надо же.


Именно так. Он конечно умнее Зеленого, но клептоман и бессовестная падлюка. :(
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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С Праздником!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:14

  Investor_33 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P :P

Вот прикол, я верю в 25,хх и что???
Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го.
По 27-28 нехай інші купують ... тут без мене(вже пишу це з початку 2017го).
З.І. Прошу спеців та "спеців" не кидатись капцами, адже лише час нас розсудить!!

Виділив шлях до бідності!

Коли ти маєш в грн еквіваленті 100куе, а через час лише - 50 куе.
І тратиш 5 років, щоб знову отримати на депо 100 куе. А там вже знову час нової девальвації!

І так коло за колом, а доларова інфляція все зжирає і зжирає твої накопичення!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виглядає так що тримаєм курс на 28. Може то і добре, бо в 27 ніхто не вірив.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:43

  sailed написав:Виглядає так що тримаєм курс на 28. Може то і добре, бо в 27 ніхто не вірив.

Тут багато тих хто вірив в 27, але не вірив мені, що 27.30 це бетон.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:47

  Zebra написав:
  sailed написав:Виглядає так що тримаєм курс на 28. Може то і добре, бо в 27 ніхто не вірив.

Тут багато тих хто вірив в 27, але не вірив мені, що 27.30 це бетон.

Какой-то хлипкий бетон получился. Межбанк его прошел как нож масло и не заметил
antey1969
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