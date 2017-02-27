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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6362636363646365>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:00

багато хто і в паритет євро бакс не вірив. і в 35 за бакс в квітні.
тобто, якщо давати багато різних прогнозів, щось да збудеться
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:02

Навіщо повертають ПДВ експортерам?



Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:02

  DmitryK написав:багато хто і в паритет євро бакс не вірив. і в 35 за бакс в квітні.
тобто, якщо давати багато різних прогнозів, щось да збудеться

35 наступного року. Під це діло монетарна база збільшується +2-3% на місяць.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:03

change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
Востаннє редагувалось kharkov_val в П'ят 11 вер, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:04

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Виглядає так що тримаєм курс на 28. Може то і добре, бо в 27 ніхто не вірив.

Тут багато тих хто вірив в 27, але не вірив мені, що 27.30 це бетон.

Какой-то хлипкий бетон получился. Межбанк его прошел как нож масло и не заметил

почемуже ? НБУ активно с покупкой помогал проходить а это уже не масло
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
тогда валютные депо ещё выгоднее)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:07

  kharkov_val написав:change_pm чисто теораетически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее

Доллар тоже можно положить на 10 лет и получить сложный процент.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

был вопрос о гривневом депо, по этому говорил о гривне, да в валюте мы получим больше... но на самом деле инфляция в долларе так же есть и % по депо не перекрывают инфляцию
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:12

Привет всем.
Что с долларом? Почему рост такой стремительный?
StoimDom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:48

  StoimDom написав:Привет всем.
Что с долларом? Почему рост такой стремительный?

Паровоз разгоняется. :)
andrein
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