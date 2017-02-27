багато хто і в паритет євро бакс не вірив. і в 35 за бакс в квітні.
тобто, якщо давати багато різних прогнозів, щось да збудеться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:00
багато хто і в паритет євро бакс не вірив. і в 35 за бакс в квітні.
тобто, якщо давати багато різних прогнозів, щось да збудеться
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:02
Навіщо повертають ПДВ експортерам?
Вітаюсь совсіма.
Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?
Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?
Чи то пороблено для підримки експорту?
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:02
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:03
change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
Востаннє редагувалось kharkov_val в П'ят 11 вер, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:04
почемуже ? НБУ активно с покупкой помогал проходить а это уже не масло
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тогда валютные депо ещё выгоднее)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:07
Доллар тоже можно положить на 10 лет и получить сложный процент.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
был вопрос о гривневом депо, по этому говорил о гривне, да в валюте мы получим больше... но на самом деле инфляция в долларе так же есть и % по депо не перекрывают инфляцию
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:48
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