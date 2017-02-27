RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6362636363646365

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:00

  kharkov_val написав:change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее

Моя логіка була в іншому - всі ці "10-25% депозити" і українські акції з девальваціями і банкранами приводять лише до тупцювання на місці... якщо не до збитків :!:
А збитки - прямий шлях до бідності!

Гривнедепо:
2010 рік - 500 грн = 62.5 баксів (курс 8 ).
2020 рік - 1500 грн = 55.55 баксів (курс 27) - (200% заг.дох. за 10 р) .

Баксодепо:
2010 рік - 62.5 бакса = (500 грн - курс 8 ).
2020 рік - 93.75 бакса = (2531 грн - курс 27) - (50% заг.дох. за 10 р).

зі. При бажанні можна придовбатись до % загальної дохідності, що по гривні, що по баксу. Але імхо основне зрозуміло, якщо бути чесними перед самими собою :twisted:
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 11 вер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:14

change_pm там в промежутке война была обычно такой девальвации не бывает
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5533
З нами з: 18.04.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:27

  kharkov_val написав:change_pm там в промежутке война была обычно такой девальвации не бывает

Я не знаю, як Ви. А ось я, наприклад, буваючи в РФ в 2010-12 роках багато чув про те, що РФ збирається "отжать" Крим...

Тому думаючи головою, можна було б планувати свою фінанси, враховуючи ризики...

зі. До чого я тепер веду, тут багато проскакувало думок, що листопад 20 року може привести до проблем з готівковим доларом.
Багато тут форумчан щось зробило, шоб якось свої грощі потенціоно зберегти?
change_pm
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6362636363646365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1981, 1982, 1983
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19825 2497495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 01:26
spacemachine
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7225 1645967
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 00:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120724
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron