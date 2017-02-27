kharkov_val написав:change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
Моя логіка була в іншому - всі ці "10-25% депозити" і українські акції з девальваціями і банкранами приводять лише до тупцювання на місці... якщо не до збитків
А збитки - прямий шлях до бідності!
Гривнедепо:
2010 рік - 500 грн = 62.5 баксів (курс 8 ).
2020 рік - 1500 грн = 55.55 баксів (курс 27) - (200% заг.дох. за 10 р) .
Баксодепо:
2010 рік - 62.5 бакса = (500 грн - курс 8 ).
2020 рік - 93.75 бакса = (2531 грн - курс 27) - (50% заг.дох. за 10 р).
зі. При бажанні можна придовбатись до % загальної дохідності, що по гривні, що по баксу. Але імхо основне зрозуміло, якщо бути чесними перед самими собою