kharkov_val написав:change_pmчисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
Моя логіка була в іншому - всі ці "10-25% депозити" і українські акції з девальваціями і банкранами приводять лише до тупцювання на місці... якщо не до збитків А збитки - прямий шлях до бідності!
Гривнедепо: 2010 рік - 500 грн = 62.5 баксів (курс 8 ). 2020 рік - 1500 грн = 55.55 баксів (курс 27) - (200% заг.дох. за 10 р) .
Баксодепо: 2010 рік - 62.5 бакса = (500 грн - курс 8 ). 2020 рік - 93.75 бакса = (2531 грн - курс 27) - (50% заг.дох. за 10 р).
зі. При бажанні можна придовбатись до % загальної дохідності, що по гривні, що по баксу. Але імхо основне зрозуміло, якщо бути чесними перед самими собою
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 11 вер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Investor_33 написав:Вот прикол, я верю в 25,хх и что??? Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го. По 27-28 нехай інші купують ... тут без мене(вже пишу це з початку 2017го). З.І. Прошу спеців та "спеців" не кидатись капцами, адже лише час нас розсудить!!
StoimDom написав:Привет всем. Что с долларом? Почему рост такой стремительный?
Какой "стремительный"? 7 копеек на пустом межбанке в пятницу? Это стандартная практика, если вы не наблюдали такого ранее Суть в том, чтобы нарисовать рост на малых объемах в пятницу и потом все выходные отоваривать паникеров, зарабатывая на них. В будние на следующий день началось бы снижение, а так у оленей нет ориентира в виде МБ, поэтому их легче развести, навешав лапшу и очередные бредни про "взлетаааем!!!!".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.