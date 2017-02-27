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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6363636463656366>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:00

  kharkov_val написав:change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее

Моя логіка була в іншому - всі ці "10-25% депозити" і українські акції з девальваціями і банкранами приводять лише до тупцювання на місці... якщо не до збитків :!:
А збитки - прямий шлях до бідності!

Гривнедепо:
2010 рік - 500 грн = 62.5 баксів (курс 8 ).
2020 рік - 1500 грн = 55.55 баксів (курс 27) - (200% заг.дох. за 10 р) .

Баксодепо:
2010 рік - 62.5 бакса = (500 грн - курс 8 ).
2020 рік - 93.75 бакса = (2531 грн - курс 27) - (50% заг.дох. за 10 р).

зі. При бажанні можна придовбатись до % загальної дохідності, що по гривні, що по баксу. Але імхо основне зрозуміло, якщо бути чесними перед самими собою :twisted:
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 11 вер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:14

change_pm там в промежутке война была обычно такой девальвации не бывает
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:27

  kharkov_val написав:change_pm там в промежутке война была обычно такой девальвации не бывает

Я не знаю, як Ви. А ось я, наприклад, буваючи в РФ в 2010-12 роках багато чув про те, що РФ збирається "отжать" Крим...

Тому думаючи головою, можна було б планувати свою фінанси, враховуючи ризики...

зі. До чого я тепер веду, тут багато проскакувало думок, що листопад 20 року може привести до проблем з готівковим доларом.
Багато тут форумчан щось зробило, шоб якось свої грощі потенційно зберегти?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:44

  change_pm написав: тут багато проскакувало думок, що листопад 20 року може привести до проблем з готівковим доларом.


А можно конкретнее о каких именно проблемах с кешевым долларом идет речь ?

Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:52

  Investor_33 написав:Вот прикол, я верю в 25,хх и что???
Как и долярчик мариную честно заработанное под 10+% в депозите и укр акциях! Сроки окончания апрель-июнь 2021го.
По 27-28 нехай інші купують ... тут без мене(вже пишу це з початку 2017го).
З.І. Прошу спеців та "спеців" не кидатись капцами, адже лише час нас розсудить!!


Може ти і є долярчик?..
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:52

  StoimDom написав:Привет всем.
Что с долларом? Почему рост такой стремительный?

Какой "стремительный"? 7 копеек на пустом межбанке в пятницу? Это стандартная практика, если вы не наблюдали такого ранее :) Суть в том, чтобы нарисовать рост на малых объемах в пятницу и потом все выходные отоваривать паникеров, зарабатывая на них. В будние на следующий день началось бы снижение, а так у оленей нет ориентира в виде МБ, поэтому их легче развести, навешав лапшу и очередные бредни про "взлетаааем!!!!".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:59

  Amat написав:
  change_pm написав: тут багато проскакувало думок, що листопад 20 року може привести до проблем з готівковим доларом.


А можно конкретнее о каких именно проблемах с кешевым долларом идет речь ?
Спасибо.

Це одна з думок, які можуть і не реалізуватись:
- девал до інших валют/золота через проблеми в саміх Штатах (теракт, війна і т.д.),
- 100 баксові купюри під матрасами будуть визнані поза законом.

Звичайно, можна сказати, що це "чухня", але, імхо, краще сало перезаховати, хоча б на 50% ...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день !
Внимание !!!!
Обменка на фортЭчной выставила на продажу 27, 94 всем желающим !!!!

Остальные , кто 28,10 продает кто 28,25
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:30

  холява написав:Остальные , кто 28,10 продает кто 28,25
:shock: Даже бегемот и тот продает по 28.05. Кто купит по 28.25? :)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:34

  Patrick написав:
  холява написав:Остальные , кто 28,10 продает кто 28,25
:shock: Даже бегемот и тот продает по 28.05. Кто купит по 28.25? :)

28.25 - это вывеска "И не подходите" )
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