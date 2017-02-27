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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6363636463656366

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:42

  Mazay256 написав:
  Patrick написав:
  холява написав:Остальные , кто 28,10 продает кто 28,25
:shock: Даже бегемот и тот продает по 28.05. Кто купит по 28.25? :)

28.25 - это вывеска "И не подходите" )

Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..

Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95 :!:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:01

Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на позиции "бид" и на 9,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем в четверг. Вплотную приблизились к уровню 28 гривен.
Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.
andrein
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