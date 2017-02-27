Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..
Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:42
Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..
Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:01
Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на позиции "бид" и на 9,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем в четверг. Вплотную приблизились к уровню 28 гривен.
Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.
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