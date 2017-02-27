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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6363636463656366

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:42

  Mazay256 написав:
  Patrick написав:
  холява написав:Остальные , кто 28,10 продает кто 28,25
:shock: Даже бегемот и тот продает по 28.05. Кто купит по 28.25? :)

28.25 - это вывеска "И не подходите" )

Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..

Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95 :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:01

Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на позиции "бид" и на 9,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем в четверг. Вплотную приблизились к уровню 28 гривен.
Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:14

Зовнішня торгівля України скоротилася на 7 мільярдів доларів – Митна служба

За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).

Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне (2,4 млрд доларів).

Серед найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,1 млрд доларів, Німеччина - 3,2 млрд доларів та Росія - 2,9 млрд доларів.

Експортували найбільше до Китаю - на 4,3 млрд доларів, до Польщі - на 2 млрд доларів, Росії - 1,8 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

зернові - на 5,9 млрд доларів;
чорні метали - на 5,2 млрд доларів;
соняшникова олія - на 3,4 млрд доларів;

Найбільше імпортували до України:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,1 млрд доларів;
машини, обладнання і механічні пристрої - 3,7 млрд доларів;
електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - 3,3 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:31

17-25, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.93 - 27.98..28.00 (утром 27.91 - 27.97)
Сумы 27.85..27.90 - 28.00 (27.85 - 27.95)
Полтава 27.93 - 28.00..28.03 (27.90 - 27.95)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:07

  change_pm написав:
  kharkov_val написав:change_pm там в промежутке война была обычно такой девальвации не бывает

Я не знаю, як Ви. А ось я, наприклад, буваючи в РФ в 2010-12 роках багато чув про те, що РФ збирається "отжать" Крим...

Тому думаючи головою, можна було б планувати свою фінанси, враховуючи ризики...

зі. До чого я тепер веду, тут багато проскакувало думок, що листопад 20 року може привести до проблем з готівковим доларом.
Багато тут форумчан щось зробило, шоб якось свої грощі потенційно зберегти?

я тоже это слышал много раз и при том в нашей ВР . На тот момент это была фантастика. На счет форумчан не знаю, может вкладывали в квадратные метры может в путешествия в золото в депо в уе кто как
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09

  StoimDom написав:Привет всем.
Что с долларом? Почему рост такой стремительный?

с долларом все ок, а вот что с бумагой? :wink:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09

  kharkov_val написав:change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее

а потом придет очередное политическое событие и капецЬ вашему вкладу ... кто мог подумать в 2012 что мы потеряем часть территорий ? Кто в курсе как легко получили вклады местные уже на Украинской территории ? 10 лет для Украины ...слишком большой период
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.


Ты просто не в курсе.
МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.


где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где? :?: 5 лет мало? Сколько еще нужно лет?
стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей.
Alex2007
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