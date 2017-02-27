Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..
Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:42
Я вот посмотрел другие банки - в ПУМБе такая продажа (28.25), в Агриколе к примеру 28.05. Банки скоро закрываются, возможно кто-то и подойдет..
Укргазбанк на сайте: 27.75/27.95
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:01
Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на позиции "бид" и на 9,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем в четверг. Вплотную приблизились к уровню 28 гривен.
Национальный банк в сегодняшних торгах не участвовал.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:14
Зовнішня торгівля України скоротилася на 7 мільярдів доларів – Митна служба
За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів).
Про це повідомляє Державна митна служба.
Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).
Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).
Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне (2,4 млрд доларів).
Серед найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,1 млрд доларів, Німеччина - 3,2 млрд доларів та Росія - 2,9 млрд доларів.
Експортували найбільше до Китаю - на 4,3 млрд доларів, до Польщі - на 2 млрд доларів, Росії - 1,8 млрд доларів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:
зернові - на 5,9 млрд доларів;
чорні метали - на 5,2 млрд доларів;
соняшникова олія - на 3,4 млрд доларів;
Найбільше імпортували до України:
палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,1 млрд доларів;
машини, обладнання і механічні пристрої - 3,7 млрд доларів;
електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - 3,3 млрд доларів.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:31
17-25, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.93 - 27.98..28.00 (утром 27.91 - 27.97)
Сумы 27.85..27.90 - 28.00 (27.85 - 27.95)
Полтава 27.93 - 28.00..28.03 (27.90 - 27.95)
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:07
я тоже это слышал много раз и при том в нашей ВР . На тот момент это была фантастика. На счет форумчан не знаю, может вкладывали в квадратные метры может в путешествия в золото в депо в уе кто как
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09
с долларом все ок, а вот что с бумагой?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:09
а потом придет очередное политическое событие и капецЬ вашему вкладу ... кто мог подумать в 2012 что мы потеряем часть территорий ? Кто в курсе как легко получили вклады местные уже на Украинской территории ? 10 лет для Украины ...слишком большой период
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31
где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где? 5 лет мало? Сколько еще нужно лет?
стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей.
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