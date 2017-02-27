Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:31

Libo написав: vitaliian написав: Libo написав: "Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс. "Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс. золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло. золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.



Ты просто не в курсе.

МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай. Ты просто не в курсе.МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.

где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где?У нас хоть один антикоррупционный приговор по громкому делу был за последние года ? - что-то не припоминаю (последнее что на слуху это приговор лазаренку хз сколько лет назади того уже забыли , потому что крал "по-детски" по сравнению с нынешними ).5 лет мало? Сколько еще нужно лет?стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей. "антикоррупционная политика"+ "помощь партнеров" почти такой же рычаг давления на Украину как и "газовая труба" с рф лет 10 назад.