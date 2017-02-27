Зовнішня торгівля України скоротилася на 7 мільярдів доларів – Митна служба
За січень-серпень 2020 року товарообіг України склав 64,25 млрд доларів - це на 9,7% менше, ніж за вісім місяців 2019 року (71,5 млрд доларів).
Про це повідомляє Державна митна служба.
Зазначається, що за цей період в Україну імпортували товарів на понад 33,3 млрд доларів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 4,7 млрд доларів або на 12,4%).
Експортували з України на 30,9 млрд доларів (зменшення експорту склало 2,2 млрд доларів або 6.6%).
Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне (2,4 млрд доларів).
Серед найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,1 млрд доларів, Німеччина - 3,2 млрд доларів та Росія - 2,9 млрд доларів.
Експортували найбільше до Китаю - на 4,3 млрд доларів, до Польщі - на 2 млрд доларів, Росії - 1,8 млрд доларів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:
зернові - на 5,9 млрд доларів; чорні метали - на 5,2 млрд доларів; соняшникова олія - на 3,4 млрд доларів;
Найбільше імпортували до України:
палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,1 млрд доларів; машини, обладнання і механічні пристрої - 3,7 млрд доларів; електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура - 3,3 млрд доларів.
kharkov_val написав:change_pm чисто теоретически если взять 500 грн и положить их на 10 лет под 10% годовых то мы получим сложный процент, за 10 лет будет больше 100% кто у нас математикой дружит посчитайте, там арифметическая прогрессия скорее всего. Если девальвация бывает раз в 10 лет на 100 % то получается депо чуть выгоднее
а потом придет очередное политическое событие и капецЬ вашему вкладу ... кто мог подумать в 2012 что мы потеряем часть территорий ? Кто в курсе как легко получили вклады местные уже на Украинской территории ? 10 лет для Украины ...слишком большой период
Libo написав:"Создание эффективных антикоррупционных структур было и остается наиболее важной основой для сотрудничества между МВФ и Украиной. Независимость и целостность НАБУ, САП и ВАКС является необходимым условием реализации текущей программы МВФ", - сказал Райс.
золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.
Ты просто не в курсе. МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.
где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где? У нас хоть один антикоррупционный приговор по громкому делу был за последние года ? - что-то не припоминаю (последнее что на слуху это приговор лазаренку хз сколько лет назад и того уже забыли , потому что крал "по-детски" по сравнению с нынешними ). 5 лет мало? Сколько еще нужно лет? стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей. "антикоррупционная политика"+ "помощь партнеров" почти такой же рычаг давления на Украину как и "газовая труба" с рф лет 10 назад.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 11 вер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Ты просто не в курсе. МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.
где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где? 5 лет мало? Сколько еще нужно лет? стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей. "антикоррупционная политика"+ "помощь партнеров" почти такой же рычаг давления на Украину как и "газовая труба" с рф лет 10 назад.
так можна грати на балансі сил,як багатовекторний Кучма
flyman написав:надрукований долар піде на те, щоб купити подешевівші активи, наприклад землю, надра і що там ще є фізичного.
уже вижу в очереди американских милиардеров.
Особенно в очереди на скупку донбасских шахт Эту песню мы слышим уже лет 20.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
vitaliian написав:золотое правило мвф, если хочешь клиенту отказать, вспомни про коррупцию. Как будто раньше когда финансировали, коррупции небыло.
Ты просто не в курсе. МВФ не отказывает только тогда, когда правительство готово бороться с коррупцией и работает в этом направлении. А когда оно разгоняет честных профессионалов и намеревается поставить туда своих смотрящих, то тогда гудбай.
где результаты работы этих честных профессионалов. Ну работают они уже лет 5, созданы всякие набу, сапы, антикоррупционные суды - результаты где? У нас хоть один антикоррупционный приговор по громкому делу был за последние года ? - что-то не припоминаю (последнее что на слуху это приговор лазаренку хз сколько лет назад и того уже забыли , потому что крал "по-детски" по сравнению с нынешними ). 5 лет мало? Сколько еще нужно лет? стало быть мвф - это не такой уж янголятко з добрими намірами для Украины, как нам пытаются его нарисовать, и также само пытается поставить своих смотрящих ситников и тому подобных для достижения каких-то своих целей. "антикоррупционная политика"+ "помощь партнеров" почти такой же рычаг давления на Украину как и "газовая труба" с рф лет 10 назад.
Странный у Вас на это дело взгляд. А что, без МВФ бороться с коррупцией не надо, и так сойдет? Или обидно, когда иностранец этой самой коррупцией в морду тычет? Так ставьте своих собственных Ситников, безо всякой мвфовской указки - ведь не ради же мвфов! Самостийность не в том, чтобы свою дурь и мерзость лелеять, да при случае между Европой и московитами, как шлюшке, бегать в надежде с кого-то что-то получить. Чем упираться, лучше бы сказали этому МВФу спасибо, что заставляет делать то, что самим с энтузиазмом делать надо (но почему-то очень не хочется).
А нет - то и не удивляйтесь, почему уровень жизни ниже, чем в Германии или США.