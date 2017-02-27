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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58
Дно по ставкам гривневых депозитов пройдено. Банкам (как и Минфину с ОВГЗ) придется повышать доходность с учетом роста девальвационных ожиданий.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:06
Киев
Утро
Доллар 27,80/27,90
Евро 32,80/32,90
Вечер
Доллар 27,86/27,96
Евро 32,90/33,00
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почему же? Бороться нужно по-любому. Я с Вами абсолютно не спорю, что нужно бороться, чтоб аж гай шумел.
Вопрос в том что они (условный запад) фактически полностью пролоббировав создание этих антикорр.органов, фактически ими и управляют, но как-то не заметны никакие результаты борьбы. А уже пора бы, пора. Так может они и не очень то и хотят на деле бороться с коррупцией у нас, а только на словах и ради манипуляций?
Мне все равно, кто там будет стоять во главе этих органов, наш Петренко или их Джонсон - главное чтобы результаты были. А их нет толком.
Добавим прочие непонятные вещи, в виде всяких наглядовых рад гос.предприятий, состоящих из большого кол-ва иностранцев. А "непонятные вещи" на этих самых предприятиях, как были так и остались.
В том то и дело, что незалежність и самостійність у нас на словах фактически - вот это плохо.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:28
Думаю завтра попустит их к утренним цифрам.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:46
Прислушивается к советам форумчан осуществлять плавную девальвацию
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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