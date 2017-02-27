Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17

headshaker написав: Странный у Вас на это дело взгляд. А что, без МВФ бороться с коррупцией не надо, и так сойдет? Или обидно, когда иностранец этой самой коррупцией в морду тычет? Так ставьте своих собственных Ситников, безо всякой мвфовской указки - ведь не ради же мвфов! Самостийность не в том, чтобы свою дурь и мерзость лелеять, да при случае между Европой и московитами, как шлюшке, бегать в надежде с кого-то что-то получить. Чем упираться, лучше бы сказали этому МВФу спасибо, что заставляет делать то, что самим с энтузиазмом делать надо (но почему-то очень не хочется). Странный у Вас на это дело взгляд. А что, без МВФ бороться с коррупцией не надо, и так сойдет? Или обидно, когда иностранец этой самой коррупцией в морду тычет? Так ставьте своих собственных Ситников, безо всякой мвфовской указки - ведь не ради же мвфов! Самостийность не в том, чтобы свою дурь и мерзость лелеять, да при случае между Европой и московитами, как шлюшке, бегать в надежде с кого-то что-то получить. Чем упираться, лучше бы сказали этому МВФу спасибо, что заставляет делать то, что самим с энтузиазмом делать надо (но почему-то очень не хочется).

Почему же? Бороться нужно по-любому. Я с Вами абсолютно не спорю, что нужно бороться, чтоб аж гай шумел.Вопрос в том что они (условный запад) фактически полностью пролоббировав создание этих антикорр.органов, фактически ими и управляют, но как-то не заметны никакие результаты борьбы. А уже пора бы, пора. Так может они и не очень то и хотят на деле бороться с коррупцией у нас, а только на словах и ради манипуляций?Мне все равно, кто там будет стоять во главе этих органов, наш Петренко или их Джонсон - главное чтобы результаты были. А их нет толком.Добавим прочие непонятные вещи, в виде всяких наглядовых рад гос.предприятий, состоящих из большого кол-ва иностранцев. А "непонятные вещи" на этих самых предприятиях, как были так и остались.В том то и дело, что незалежність и самостійність у нас на словах фактически - вот это плохо.