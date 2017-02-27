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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6364636563666367

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58

Дно по ставкам гривневых депозитов пройдено. Банкам (как и Минфину с ОВГЗ) придется повышать доходность с учетом роста девальвационных ожиданий.

Зображення

https://www.prostobank.ua/depozity/any/ ... y/0/200000
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:06

Киев

Утро
Доллар 27,80/27,90
Евро 32,80/32,90

Вечер
Доллар 27,86/27,96
Евро 32,90/33,00
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Странный у Вас на это дело взгляд. А что, без МВФ бороться с коррупцией не надо, и так сойдет? Или обидно, когда иностранец этой самой коррупцией в морду тычет? Так ставьте своих собственных Ситников, безо всякой мвфовской указки - ведь не ради же мвфов! Самостийность не в том, чтобы свою дурь и мерзость лелеять, да при случае между Европой и московитами, как шлюшке, бегать в надежде с кого-то что-то получить. Чем упираться, лучше бы сказали этому МВФу спасибо, что заставляет делать то, что самим с энтузиазмом делать надо (но почему-то очень не хочется).


Почему же? Бороться нужно по-любому. Я с Вами абсолютно не спорю, что нужно бороться, чтоб аж гай шумел.
Вопрос в том что они (условный запад) фактически полностью пролоббировав создание этих антикорр.органов, фактически ими и управляют, но как-то не заметны никакие результаты борьбы. А уже пора бы, пора. Так может они и не очень то и хотят на деле бороться с коррупцией у нас, а только на словах и ради манипуляций?
Мне все равно, кто там будет стоять во главе этих органов, наш Петренко или их Джонсон - главное чтобы результаты были. А их нет толком.
Добавим прочие непонятные вещи, в виде всяких наглядовых рад гос.предприятий, состоящих из большого кол-ва иностранцев. А "непонятные вещи" на этих самых предприятиях, как были так и остались.

В том то и дело, что незалежність и самостійність у нас на словах фактически - вот это плохо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:28

  Electron написав:Киев

Утро
Доллар 27,80/27,90
Евро 32,80/32,90

Вечер
Доллар 27,86/27,96
Евро 32,90/33,00

Думаю завтра попустит их к утренним цифрам.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:46

  zzzzzz написав:Вчера НБУ вышел с покупкой 20 млн.дол.
Цикаво. А главное очень вовремя гггыыы )))

Прислушивается к советам форумчан осуществлять плавную девальвацию :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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