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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6365636663676368

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 274
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
134
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:36

  change_pm написав:
  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf

Не буде...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:47

  rollo написав:
  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!


Сложный вопрос оказался.
Никто не смог пояснить.
Курс доллара предсказать легче. :D


"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения».
.....
возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:51

Как и предпологалось, пирамиду овгз погасят со станка 8)


Нацбанк «в случае целесообразности может проводить операции с государственными ценными бумагами на вторичном рынке». Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин во время брифинга по утвержденных Советом НБУ Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2021, пишет Finbalance.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:52

  J написав:
  rollo написав:
  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!


Сложный вопрос оказался.
Никто не смог пояснить.
Курс доллара предсказать легче. :D


"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения».
.....
возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."

И что, помогает?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:04

  rollo написав:
  J написав:
  rollo написав:
Сложный вопрос оказался.
Никто не смог пояснить.
Курс доллара предсказать легче. :D


"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения».
.....
возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."

И что, помогает?

экспортёрам? Ещё как.
juristkostya
 
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  #<1 ... 6365636663676368
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