Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?
Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості? Тобто - розбазарюють Державу задарма?
Чи то пороблено для підримки експорту?
ВО
Хай щастить!
Сложный вопрос оказался. Никто не смог пояснить. Курс доллара предсказать легче.
"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения». ..... возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."
Как и предпологалось, пирамиду овгз погасят со станка
Нацбанк «в случае целесообразности может проводить операции с государственными ценными бумагами на вторичном рынке». Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин во время брифинга по утвержденных Советом НБУ Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2021, пишет Finbalance.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?
Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості? Тобто - розбазарюють Державу задарма?
Чи то пороблено для підримки експорту?
ВО
Хай щастить!
Сложный вопрос оказался. Никто не смог пояснить. Курс доллара предсказать легче.
"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения». ..... возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."
rollo написав: Сложный вопрос оказался. Никто не смог пояснить. Курс доллара предсказать легче.
"НДС в условиях современной экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов и взимать косвенный налог по принципу «страны назначения». ..... возможность возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары, экспортируемые из страны, применяющей НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и таким образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства."