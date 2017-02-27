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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6366636763686369

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:09

  zРадио написав:S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного рейтинга Беларуси

https://sputnik.by/economy/20200912/104 ... arusi.html

Кто бы сомневался.
Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных.
И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:41

Бюджетный дефицит в США снова нарастает

США, август: Баланс федерального бюджета: -200,1 млрд. долл. против -63,0 млрд. месяцем ранее
11.09.2020 21:09
Август:

поступления 223 млрд. долл.

расходы 423 млрд. долл.

дефицит 200 млрд. долл.
С начала 2020 финансового года:

поступления 3.048 млрд. долл.

расходы 6.054 млрд. долл.

дефицит 3.007 млрд. долл.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:43

  antey1969 написав:
  zРадио написав:S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного рейтинга Беларуси

https://sputnik.by/economy/20200912/104 ... arusi.html

Кто бы сомневался.
Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных.
И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны



вам не понять...холодильник проиграл телевизору??

вернее, не важно как ты питаешься, важнее где твои гражданские свободы?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:51

  zРадио написав:S&P ухудшило прогноз долгосрочного [b]суверенного рейтинга Беларуси
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https://sputnik.by/economy/20200912/104 ... arusi.html

До чого тут сусіди? Намєкаєш на мій прогноз по 70 грн?
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:52

  antey1969 написав:США, август: Баланс федерального бюджета: -200,1 млрд. долл. против -63,0 млрд. месяцем ранее
11.09.2020 21:09
Август:

поступления 223 млрд. долл.

расходы 423 млрд. долл.

дефицит 200 млрд. долл.
С начала 2020 финансового года:

поступления 3.048 млрд. долл.

расходы 6.054 млрд. долл.

дефицит 3.007 млрд. долл.

Імхо, ця інформація більше для золотої гілки..:)
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