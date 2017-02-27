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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:09
Кто бы сомневался.
Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных.
И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:41
США, август: Баланс федерального бюджета: -200,1 млрд. долл. против -63,0 млрд. месяцем ранее
11.09.2020 21:09
Август:
поступления 223 млрд. долл.
расходы 423 млрд. долл.
дефицит 200 млрд. долл.
С начала 2020 финансового года:
поступления 3.048 млрд. долл.
расходы 6.054 млрд. долл.
дефицит 3.007 млрд. долл.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:43
antey1969 написав:
Кто бы сомневался.
Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных.
И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны
вам не понять...холодильник проиграл телевизору??
вернее, не важно как ты питаешься, важнее где твои гражданские свободы?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:51
До чого тут сусіди? Намєкаєш на мій прогноз по 70 грн?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:52
antey1969 написав:
США, август: Баланс федерального бюджета: -200,1 млрд. долл. против -63,0 млрд. месяцем ранее
11.09.2020 21:09
Август:
поступления 223 млрд. долл.
расходы 423 млрд. долл.
дефицит 200 млрд. долл.
С начала 2020 финансового года:
поступления 3.048 млрд. долл.
расходы 6.054 млрд. долл.
дефицит 3.007 млрд. долл.
Імхо, ця інформація більше для золотої гілки..
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