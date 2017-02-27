Кто бы сомневался. Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных. И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны
Кто бы сомневался. Сначала в методичках западных советников появляется призыв бастовать на гос. предприятиях. Потом следуют экономические санкции от озабоченных. И как вишенка на торте "неожиданное" ухудшение кредитного рейтинга страны
вам не понять...холодильник проиграл телевизору??
вернее, не важно как ты питаешься, важнее где твои гражданские свободы?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
НБУ купил 22,5 млн $ по единому курсу итого за неделю НБУ купил в 2 раза больше, чем за прошлую
Сибарит написав:С понедельника по четверг НБУ на МБ не появлялся. Сегодня был замечен участниками рынка с бидами ниже текущих котировок. Очень сомнительно, что смог купить сумму, достойную отдельного сообщения. Думаю, будет уместно сразу объявить, что сумма интервенций за неделю равна или близка к нулю.
В понедельник США отмечают День Труда. Торги на МБ будут ТОМными
еще: резервов на 1 сентября было 29,048 млн $, потом чтото около 2х ярдов выплатили денежная база на 1 сентября около 560млрд грн По каренси борд - 20,47 грн/$