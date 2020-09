Додано: Суб 12 вер, 2020 13:55

change_pm написав: zРадио написав: S&P ухудшило прогноз долгосрочного [b]суверенного рейтинга Беларуси

[/b]

https://sputnik.by/economy/20200912/104 ... arusi.html [/b]

До чого тут сусіди? Намєкаєш на мій прогноз по 70 грн? До чого тут сусіди? Намєкаєш на мій прогноз по 70 грн?

У тебя не прогноз, а пальцем в небо (with all my respect). Впрочем, иногда и такое сбывается - предпосылки для сильной девальвации возрастают с каждым днем.Что касается объявления S&P - плохой триггер для всех EM Восточной Европы. Фокус внимания на Беларуси заставит под лупой посмотреть и на все ее окружение...Для нас, например, это внешнеторговый партнер ТОП5: