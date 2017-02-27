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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6367636863696370

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:06

  Yuri_61 написав:в июне 2021 года будет па26.хх и ниже
а скйча происходит дикая спекуляция на долларе и это при таких громадных ЗВРищах!
Просто космические ЗВР!!!!


В 2008-м астрономические ЗВРрища были даже 38 млрд. Внешний государственный долг - 24 млрд. Коэффициент покрытия - 158%. И че, гривна укрепилась, или ослабла? :roll:

Сегодня космические ЗВРрища "аж" 29 млрд. Внешний государственный долг - 52 млрд. Коэффициент покрытия - 56%.

В 2008-м у нас было столько резервов, что можно рассчитаться по долгам, и еще останется на финансирование импорта. Сегодня же хватит только на половину долга. Думайте, что пишите...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:20

МВФ молчит как партизан. :)
«Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога», – подчеркнул Марченко.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:04

  rollo написав:
  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!


Сложный вопрос оказался.
Никто не смог пояснить.
Курс доллара предсказать легче. :D


интересный вопрос со * :D сразу и не ответишь...
выше написали - налог с потребления - где потребляют, там и платят
а если попроще - как минимум, если уйти от НДС, то замена - налог с оборота - намного менее выгодно для бизнеса, хотя админить НДС - тот еще геморрой...
при торговле со страной, где есть НДС, то экспорт будет еще облагаться НДСом, а импорт - наоборот станет дешевле.
для потребителей - лафа, для производителей - ж.па. сейчас без НДС только США и Япония из крупных..
Shaman
 
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