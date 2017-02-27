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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:06
Yuri_61 написав:
в июне 2021 года будет па26.хх и ниже
а скйча происходит дикая спекуляция на долларе и это при таких громадных ЗВРищах!
Просто космические ЗВР!!!!
В 2008-м астрономические ЗВРрища были даже 38 млрд. Внешний государственный долг - 24 млрд. Коэффициент покрытия - 158%. И че, гривна укрепилась, или ослабла?
Сегодня космические ЗВРрища "аж" 29 млрд. Внешний государственный долг - 52 млрд. Коэффициент покрытия - 56%.
В 2008-м у нас было столько резервов, что можно рассчитаться по долгам, и еще останется на финансирование импорта. Сегодня же хватит только на половину долга. Думайте, что пишите...
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:20
МВФ молчит как партизан.
«Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога», – подчеркнул Марченко.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:04
интересный вопрос со *
сразу и не ответишь...
выше написали - налог с потребления - где потребляют, там и платят
а если попроще - как минимум, если уйти от НДС, то замена - налог с оборота - намного менее выгодно для бизнеса, хотя админить НДС - тот еще геморрой...
при торговле со страной, где есть НДС, то экспорт будет еще облагаться НДСом, а импорт - наоборот станет дешевле.
для потребителей - лафа, для производителей - ж.па. сейчас без НДС только США и Япония из крупных..
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