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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6368636963706371>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:06

  Yuri_61 написав:в июне 2021 года будет па26.хх и ниже
а скйча происходит дикая спекуляция на долларе и это при таких громадных ЗВРищах!
Просто космические ЗВР!!!!


В 2008-м астрономические ЗВРрища были даже 38 млрд. Внешний государственный долг - 24 млрд. Коэффициент покрытия - 158%. И че, гривна укрепилась, или ослабла? :roll:

Сегодня космические ЗВРрища "аж" 29 млрд. Внешний государственный долг - 52 млрд. Коэффициент покрытия - 56%.

В 2008-м у нас было столько резервов, что можно рассчитаться по долгам, и еще останется на финансирование импорта. Сегодня же хватит только на половину долга. Думайте, что пишите...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:20

МВФ молчит как партизан. :)
«Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога», – подчеркнул Марченко.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:04

  rollo написав:
  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!


Сложный вопрос оказался.
Никто не смог пояснить.
Курс доллара предсказать легче. :D


интересный вопрос со * :D сразу и не ответишь...
выше написали - налог с потребления - где потребляют, там и платят
а если попроще - как минимум, если уйти от НДС, то замена - налог с оборота - намного менее выгодно для бизнеса, хотя админить НДС - тот еще геморрой...
при торговле со страной, где есть НДС, то экспорт будет еще облагаться НДСом, а импорт - наоборот станет дешевле.
для потребителей - лафа, для производителей - ж.па. сейчас без НДС только США и Япония из крупных..
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:32

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:экспортёрам? Ещё как.
особенно виртуальным

наоборот. Реальному производителю без возмещение не выжить.
А виртуальный...а виртуальный всегда найдёт, где украсть, не НДС, так в другом месте.....
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:32

Yuri_61
Про "па26.хх" можно забыть, от слова совсем, будет 30+
sergy75h
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:38

"Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на фермеров – Зеленский

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/12/7266201/
Брать через ОВГЗ на условиях 10+% чтобы раздавать под 5-9%?
Какое-то странное управление финансами выходит.
Если тема действительно заработает, то фермерам ни орошать, ни работать не надо будет. Бери себе госкредиты, покупай на них ОВГЗ, да и плюй себе в потолок.
Чистой воды клоунада
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:06

  antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/12/7266201/
Брать через ОВГЗ на условиях 10+% чтобы раздавать под 5-9%?
Какое-то странное управление финансами выходит.
Если тема действительно заработает, то фермерам ни орошать, ни работать не надо будет. Бери себе госкредиты, покупай на них ОВГЗ, да и плюй себе в потолок.
Чистой воды клоунада


У клоунів 5+5=8 ,що тут незрозумілого. З арифметикою великі проблеми з купленими дипломами юристів та інших.
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .

Вечером светилось на окнах следующее....
Металлургов 27.85 -28.01 (почему 0.1 ума не приложу , )

ФортЭчная ,как стояли с продажей 27.94 так и стоят ....

Читал читал сегодня форум , читал читал .......
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:МВФ молчит как партизан. :)

Та не мовчить, а чекає виконання всих пунктів))

#МВФ
щоб отримати другий транш МВФ, повинно щоб Україна виконала слідуючі вимоги, згідно меморандуму:
1. Скорочення непрацюючих кредитів
Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року.
Термін: до кінця червня 2020.
Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.
2. Перегляд тарифів на опалення:
Забезпечити перегляд усіх тарифів на опалення, що знаходяться під юрисдикцією НКРЕКП та місцевих органів влади;
Прийняти спрощену процедуру зміни домогосподарствами постачальника.
По суті це означає ринкове формування цін на тепло (у тарифі на опалення – 60-70% газу). Якщо минулого року це було б вигідно українцям через рекордно низькі ціни на газ та теплу зиму, то цьогоріч це навпаки може призвести до росту тарифів на опалення.
3. Державні податкова та митна служби
МВФ хоче, щоб Україна реорганізувала податкові та митні служби. Тож потрібно виконати низку кроків, щоб перетворити ДПС і ДМС у єдині юридичні особи, кожна з яких матиме центральне та територіальні відділення. Наразі ці служби складаються із різних юридичних осіб, що ускладнює керованість такими органами.
Термін: підготувати нові організаційні структури та системи потрібно до кінця вересня 2020, але які дві єдині юридичні особи, ДПС та ДМС повинні запрацювати вже з 1 січня.

4. Посилити корпоративне управління на державних підприємствах, у тому числі розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу".
 
5.До кінця жовтня Україна повинна внести зміни в закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та інші закони з метою вдосконалення механізму ліквідації банків та повернення активів.
 
6. До кінця жовтня також потрібно внести зміни в закон про Вищу раду правосуддя для поліпшення процесу відбору кандидатів.
 
7. До кінця листопада Україна повинна внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені у співпраці з МВФ і Світовим банком, для того, щоб заповнити прогалини щодо ефективної практики корпоративного управління і розширити повноваження НБУ.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:04

ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)
у меня простой вопрос - какова вероятность что сейчас опять откатимся ниже 25 и самое главное если откатимся как долго может держатся 25 и ниже? месяц, два... пол года?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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