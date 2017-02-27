Додано: Суб 12 вер, 2020 19:33

andrein написав: МВФ молчит как партизан.

МВФ молчит как партизан.

Та не мовчить, а чекає виконання всих пунктів))#МВФщоб отримати другий транш МВФ, повинно щоб Україна виконала слідуючі вимоги, згідно меморандуму:1. Скорочення непрацюючих кредитівЧастка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року.Термін: до кінця червня 2020.Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.2. Перегляд тарифів на опалення:Забезпечити перегляд усіх тарифів на опалення, що знаходяться під юрисдикцією НКРЕКП та місцевих органів влади;Прийняти спрощену процедуру зміни домогосподарствами постачальника.По суті це означає ринкове формування цін на тепло (у тарифі на опалення – 60-70% газу). Якщо минулого року це було б вигідно українцям через рекордно низькі ціни на газ та теплу зиму, то цьогоріч це навпаки може призвести до росту тарифів на опалення.3. Державні податкова та митна службиМВФ хоче, щоб Україна реорганізувала податкові та митні служби. Тож потрібно виконати низку кроків, щоб перетворити ДПС і ДМС у єдині юридичні особи, кожна з яких матиме центральне та територіальні відділення. Наразі ці служби складаються із різних юридичних осіб, що ускладнює керованість такими органами.Термін: підготувати нові організаційні структури та системи потрібно до кінця вересня 2020, але які дві єдині юридичні особи, ДПС та ДМС повинні запрацювати вже з 1 січня.4. Посилити корпоративне управління на державних підприємствах, у тому числі розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу".5.До кінця жовтня Україна повинна внести зміни в закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та інші закони з метою вдосконалення механізму ліквідації банків та повернення активів.6. До кінця жовтня також потрібно внести зміни в закон про Вищу раду правосуддя для поліпшення процесу відбору кандидатів.7. До кінця листопада Україна повинна внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені у співпраці з МВФ і Світовим банком, для того, щоб заповнити прогалини щодо ефективної практики корпоративного управління і розширити повноваження НБУ.