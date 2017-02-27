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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6368636963706371

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)

Сколько раз?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:14

vitaliy_berdinskikh
ну пару раз было
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:26

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)
у меня простой вопрос - какова вероятность что сейчас опять откатимся ниже 25 и самое главное если откатимся как долго может держатся 25 и ниже? месяц, два... пол года?


вероятность практически нулевая.
укрепление в 2019 году было связано с существенным заводом долларов в страну, и невнятная реакция НБУ на эту ситуацию. в ближайшее время такого захода не будет.

зато это укрепление гривны четко показало, как лягла промышленность вследствие этого.

предпосылок для укрепления курса гривны нет. для его обвала - очень много.
из этого и исходим
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:30

  uaprofi написав:vitaliy_berdinskikh
ну пару раз было

Ну вот я сообтвенно к этому и подводил.

В 2016-2018 годах сложился шаблон поведения гривны когда курс рос к Новому году, падал к середине лета, и обратно рос к новому году. Свинорыли тех времён даже стали на этом зарабатывать.
https://pasteboard.co/JqLFKfM.png
Если присмотрется то уже с сентября 2018 курс ведёт себя не так как раньше и всю зиму 2018-2019 был флет без ярко выраженного пика как ранее.

В 2019 этот шаблон поломали раскручиванием ОВГЗ - в результате доллар последний раз поднявшись на пик в декабре 2018 в декабре 2019 упал до цен 2015(!) года.

Тот шаблон был связан с существовавшими тогда условиями: тем как принимался бюджет, тем как получались деньги от МВФ, ожиданиями кризиса из ежегодно обещаемых Путиным отключений газа и прочее.

Сейчас ничего этого нет. Зато есть короноя которая помимо прочего повлияла на курс заставив его наоборот расти с начала весны до конца лета. Шансов что у нас опять будет циклическая качеля с зимним максимумом и летним минимом - около нуля. Но даже если будет то по циклу нас сейчас расти до Нового года, а это уже будет не 28. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:23

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)
у меня простой вопрос - какова вероятность что сейчас опять откатимся ниже 25 и самое главное если откатимся как долго может держатся 25 и ниже? месяц, два... пол года?

Точно такая же как вероятность отката от курса 8 до 5 в 2009-2013 годах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
Yuri_61
 
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