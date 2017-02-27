Сколько раз?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сколько раз?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:14
vitaliy_berdinskikh
ну пару раз было
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:26
вероятность практически нулевая.
укрепление в 2019 году было связано с существенным заводом долларов в страну, и невнятная реакция НБУ на эту ситуацию. в ближайшее время такого захода не будет.
зато это укрепление гривны четко показало, как лягла промышленность вследствие этого.
предпосылок для укрепления курса гривны нет. для его обвала - очень много.
из этого и исходим
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:30
Ну вот я сообтвенно к этому и подводил.
В 2016-2018 годах сложился шаблон поведения гривны когда курс рос к Новому году, падал к середине лета, и обратно рос к новому году. Свинорыли тех времён даже стали на этом зарабатывать.
Если присмотрется то уже с сентября 2018 курс ведёт себя не так как раньше и всю зиму 2018-2019 был флет без ярко выраженного пика как ранее.
В 2019 этот шаблон поломали раскручиванием ОВГЗ - в результате доллар последний раз поднявшись на пик в декабре 2018 в декабре 2019 упал до цен 2015(!) года.
Тот шаблон был связан с существовавшими тогда условиями: тем как принимался бюджет, тем как получались деньги от МВФ, ожиданиями кризиса из ежегодно обещаемых Путиным отключений газа и прочее.
Сейчас ничего этого нет. Зато есть короноя которая помимо прочего повлияла на курс заставив его наоборот расти с начала весны до конца лета. Шансов что у нас опять будет циклическая качеля с зимним максимумом и летним минимом - около нуля. Но даже если будет то по циклу нас сейчас расти до Нового года, а это уже будет не 28.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 12 вер, 2020 21:23
Точно такая же как вероятность отката от курса 8 до 5 в 2009-2013 годах.
Додано: Суб 12 вер, 2020 21:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
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