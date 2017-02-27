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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6368636963706371

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)

Сколько раз?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:14

vitaliy_berdinskikh
ну пару раз было
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:26

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)
у меня простой вопрос - какова вероятность что сейчас опять откатимся ниже 25 и самое главное если откатимся как долго может держатся 25 и ниже? месяц, два... пол года?


вероятность практически нулевая.
укрепление в 2019 году было связано с существенным заводом долларов в страну, и невнятная реакция НБУ на эту ситуацию. в ближайшее время такого захода не будет.

зато это укрепление гривны четко показало, как лягла промышленность вследствие этого.

предпосылок для укрепления курса гривны нет. для его обвала - очень много.
из этого и исходим
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:30

  uaprofi написав:vitaliy_berdinskikh
ну пару раз было

Ну вот я сообтвенно к этому и подводил.

В 2016-2018 годах сложился шаблон поведения гривны когда курс рос к Новому году, падал к середине лета, и обратно рос к новому году. Свинорыли тех времён даже стали на этом зарабатывать.
https://pasteboard.co/JqLFKfM.png
Если присмотрется то уже с сентября 2018 курс ведёт себя не так как раньше и всю зиму 2018-2019 был флет без ярко выраженного пика как ранее.

В 2019 этот шаблон поломали раскручиванием ОВГЗ - в результате доллар последний раз поднявшись на пик в декабре 2018 в декабре 2019 упал до цен 2015(!) года.

Тот шаблон был связан с существовавшими тогда условиями: тем как принимался бюджет, тем как получались деньги от МВФ, ожиданиями кризиса из ежегодно обещаемых Путиным отключений газа и прочее.

Сейчас ничего этого нет. Зато есть короноя которая помимо прочего повлияла на курс заставив его наоборот расти с начала весны до конца лета. Шансов что у нас опять будет циклическая качеля с зимним максимумом и летним минимом - около нуля. Но даже если будет то по циклу нас сейчас расти до Нового года, а это уже будет не 28. :mrgreen:
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:23

  uaprofi написав:ребята вот не раз уже было 28 а потом и шло вниз (вроде доходило до 23.5)
у меня простой вопрос - какова вероятность что сейчас опять откатимся ниже 25 и самое главное если откатимся как долго может держатся 25 и ниже? месяц, два... пол года?

Точно такая же как вероятность отката от курса 8 до 5 в 2009-2013 годах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:06

С января по август 2020 года Украина импортировала картофеля на 51,27 миллионов долларов. Это в шесть раз больше, чем было импортировано за аналогичный период в 2019 году. Тогда в Украину этого товара ввезли всего на 8,5 миллионов долларов.
Об этом гласят данные на сайте Государственной таможенной службы Украины.
Таким образом, импорт картофеля в Украину в этом году вырос на 503,15%.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:С января по август 2020 года Украина импортировала картофеля на 51,27 миллионов долларов. Это в шесть раз больше, чем было импортировано за аналогичный период в 2019 году. Тогда в Украину этого товара ввезли всего на 8,5 миллионов долларов.
Об этом гласят данные на сайте Государственной таможенной службы Украины.
Таким образом, импорт картофеля в Украину в этом году вырос на 503,15%.
До числа країн з найбільшим обсягом виробництва картоплі у 2019 році увійшли: Китай (93 млн тонн), Індія (51 млн тонн) та Україна (23 млн тонн), на які припало 45% загальносвітової частки виробництва картоплі.

Близько чверті світового обсягу врожаю картоплі припало на: Росію, США, Бангладеш, Німеччину, Францію, Польщу, Нідерланди, Канаду та Білорусь.

Зазначається також, що у 2019 році обсяг відвантаження картоплі за кордон зріс на 4,9%, сягнувши показника в 15 млн тонн.

У експорті картоплі лідирували:

Франція — 3,5 млн тонн;

Німеччина — 1,9 млн тонн;

Нідерланди — 1,8 млн тонн;

Бельгія — 1 млн тонн;

Єгипет — 0,7 млн тонн.

На перелічені країни припало 60% загальносвітового експорту картоплі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:14

  Qwerty написав:
  change_pm написав:
  andrein написав:В Бессарабии на полях тоже все печально, кукуруза и подсолнух на сегодня чуть выше колена. Тут некоторые фермеры реально вешаются.

Цікава ситуація, а ось USDA репорт від 12 серпня пише, що буде зібрано більше кукурудзи:
Ukraine corn production is forecast higher, largely reflecting higher expected area.

https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0820.pdf

Не буде...

подскажите по кукурузе , есть кормовые сорта для животных и отдельно для людей или нет ? если есть то как отличить ?
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну і далі аграрного оффтопу вихідного дня:
"Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.

Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.

При цьому частка України у світовому експорті соняшникової олії становить 54,9%. Для порівняння, частка Росії на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини — 6,2%, Євросоюзу — 5,1%, Туреччини — 3,3%.

Зазначається, що за оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), у 2020/21 МР Україна залишиться світовим лідером з експорту соняшникової олії."
stryzhko
 
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