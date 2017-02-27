Додано: Суб 12 вер, 2020 20:30

uaprofi написав: vitaliy_berdinskikh

ну пару раз было ну пару раз было

Но даже если будет то по циклу нас сейчас расти до Нового года, а это уже будет не 28.

Ну вот я сообтвенно к этому и подводил.В 2016-2018 годах сложился шаблон поведения гривны когда курс рос к Новому году, падал к середине лета, и обратно рос к новому году. Свинорыли тех времён даже стали на этом зарабатывать.Если присмотрется то уже с сентября 2018 курс ведёт себя не так как раньше и всю зиму 2018-2019 был флет без ярко выраженного пика как ранее.В 2019 этот шаблон поломали раскручиванием ОВГЗ - в результате доллар последний раз поднявшись на пик в декабре 2018 в декабре 2019 упал до цен 2015(!) года.Тот шаблон был связан с существовавшими тогда условиями: тем как принимался бюджет, тем как получались деньги от МВФ, ожиданиями кризиса из ежегодно обещаемых Путиным отключений газа и прочее.Сейчас ничего этого нет. Зато есть короноя которая помимо прочего повлияла на курс заставив его наоборот расти с начала весны до конца лета. Шансов что у нас опять будет циклическая качеля с зимним максимумом и летним минимом - около нуля.