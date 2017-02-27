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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6369637063716372

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33

  stryzhko написав:1. Скорочення непрацюючих кредитів
Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року.
Термін: до кінця червня 2020.
Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.


В МВФ не дураки сидят. NPL снизился чисто на бумаге за счет списания госбанками безвозвратных долгов с балансов. Убрали ХХ млрд и из числителя, и из знаменателя - доля проблемки снизилась чисто математически.

Реальный же NPL растет, поскольку портфели банков набиты дорогими кредитами, с обслуживаением которых все у большего числа заемщиков, частных и корпоративных, в связи с кризисом возникают сложности.

А НБУ бездействует, рефинансируя (некоторые "правильные") банки только для того, чтобы дать им возможность поарбитражить на ОВГЗ. Долги реального сектора при этом не реструктуризируются, ухудшая качество кредитных портфелей...
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 00:03

  Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.


Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)
Captain Obvious
 
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