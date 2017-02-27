В МВФ не дураки сидят. NPL снизился чисто на бумаге за счет списания госбанками безвозвратных долгов с балансов. Убрали ХХ млрд и из числителя, и из знаменателя - доля проблемки снизилась чисто математически.
Реальный же NPL растет, поскольку портфели банков набиты дорогими кредитами, с обслуживаением которых все у большего числа заемщиков, частных и корпоративных, в связи с кризисом возникают сложности.
А НБУ бездействует, рефинансируя (некоторые "правильные") банки только для того, чтобы дать им возможность поарбитражить на ОВГЗ. Долги реального сектора при этом не реструктуризируются, ухудшая качество кредитных портфелей...