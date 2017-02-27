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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6369637063716372

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 23:33

  stryzhko написав:1. Скорочення непрацюючих кредитів
Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року.
Термін: до кінця червня 2020.
Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.


В МВФ не дураки сидят. NPL снизился чисто на бумаге за счет списания госбанками безвозвратных долгов с балансов. Убрали ХХ млрд и из числителя, и из знаменателя - доля проблемки снизилась чисто математически.

Реальный же NPL растет, поскольку портфели банков набиты дорогими кредитами, с обслуживаением которых все у большего числа заемщиков, частных и корпоративных, в связи с кризисом возникают сложности.

А НБУ бездействует, рефинансируя (некоторые "правильные") банки только для того, чтобы дать им возможность поарбитражить на ОВГЗ. Долги реального сектора при этом не реструктуризируются, ухудшая качество кредитных портфелей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 00:03

  Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.


Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:09

  Captain Obvious написав:
  Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.


Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)

вище ПА28 цього року купувати?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:33

  flyman написав:
  Captain Obvious написав:
  Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.


Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)

вище ПА28 цього року купувати?

Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни.
То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.
А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 вер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни.
То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.
А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.

Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал.
В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:даже просто перейти на золотой стандарт
это просто на словах, на деле товарооборот и мировой ввп растёт, для обслуживания экономик каждый год требуется больше денег. Золота не добывается столько сколько производится товаров и услуг. Мировым деньгам нужны гарантии другого плана, чтобы весь мир не зависел от самодурства американского президента. У евро больше шансов стать новой мировой резервной валютой.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:02

  vladus17 написав:
  somilitark написав:Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни.
То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.
А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.

Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал.
В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно.


это если по- умному. но накрыться медным тазом все может и внезапно.
возможный триггер - ЗВР Китая. Если они начнут их активно тратить - то внезапно может оказаться, что бакс не очень-то и нужен. а он не только мировая резервная валюта, но и мировое средство расчета - и тут большая волатильность не нужна.
про Китай я говорю не в плане, что он из вредности начнет снижать ЗВР в долларах, а просто чтобы закрыть свои дыры - там много проблем может стрельнуть.
одномоментно это не произойдет, но события могут развиваться стремительно.

плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.

ждемс, но расслабляться не надо :wink:
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