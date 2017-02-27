Додано: Нед 13 вер, 2020 10:02

vladus17 написав: somilitark написав: Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни.

То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.

А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле. Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни.То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.

Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал.

В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно. Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал.В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно.

это если по- умному. но накрыться медным тазом все может и внезапно.возможный триггер - ЗВР Китая. Если они начнут их активно тратить - то внезапно может оказаться, что бакс не очень-то и нужен. а он не только мировая резервная валюта, но и мировое средство расчета - и тут большая волатильность не нужна.про Китай я говорю не в плане, что он из вредности начнет снижать ЗВР в долларах, а просто чтобы закрыть свои дыры - там много проблем может стрельнуть.одномоментно это не произойдет, но события могут развиваться стремительно.плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.ждемс, но расслабляться не надо