stryzhko написав:1. Скорочення непрацюючих кредитів Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початку 2020 року. Термін: до кінця червня 2020. Статус: умову виконали, про що відзвітувала Рада фінансової стабільності.
В МВФ не дураки сидят. NPL снизился чисто на бумаге за счет списания госбанками безвозвратных долгов с балансов. Убрали ХХ млрд и из числителя, и из знаменателя - доля проблемки снизилась чисто математически.
Реальный же NPL растет, поскольку портфели банков набиты дорогими кредитами, с обслуживаением которых все у большего числа заемщиков, частных и корпоративных, в связи с кризисом возникают сложности.
А НБУ бездействует, рефинансируя (некоторые "правильные") банки только для того, чтобы дать им возможность поарбитражить на ОВГЗ. Долги реального сектора при этом не реструктуризируются, ухудшая качество кредитных портфелей...
Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва. (Что не купил побольше)
вище ПА28 цього року купувати?
Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни. То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19. А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 вер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
somilitark написав:Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни. То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19. А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.
Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал. В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно.
vladus17 написав:даже просто перейти на золотой стандарт
это просто на словах, на деле товарооборот и мировой ввп растёт, для обслуживания экономик каждый год требуется больше денег. Золота не добывается столько сколько производится товаров и услуг. Мировым деньгам нужны гарантии другого плана, чтобы весь мир не зависел от самодурства американского президента. У евро больше шансов стать новой мировой резервной валютой.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
somilitark написав:Думаю лучше не покупать, а потратить на то что душе угодно. Даже тупо прогулять и пропить, пока есть здоровье и тяга к жизни. То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19. А пока продажи закрепились на 28, идёт девальвация, чудеса со сбором налогов прекратились, там опять опа которая была в июле.
Живи каждый день как последний , и когда то ты угадаешь (с) Не помню кто сказал. В ближайшией 5 лет (как минимум, а скорее 10) с баксом ничего не случится. Мировая резервная валюта просто так быстро не уйдет в бытие. Нужно время. Пока придумают ему замену, или даже просто перейти на золотой стандарт займет не меньше времени. Мое имхо, конечно.
это если по- умному. но накрыться медным тазом все может и внезапно. возможный триггер - ЗВР Китая. Если они начнут их активно тратить - то внезапно может оказаться, что бакс не очень-то и нужен. а он не только мировая резервная валюта, но и мировое средство расчета - и тут большая волатильность не нужна. про Китай я говорю не в плане, что он из вредности начнет снижать ЗВР в долларах, а просто чтобы закрыть свои дыры - там много проблем может стрельнуть. одномоментно это не произойдет, но события могут развиваться стремительно.
плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.
vladus17 написав:даже просто перейти на золотой стандарт
это просто на словах, на деле товарооборот и мировой ввп растёт, для обслуживания экономик каждый год требуется больше денег. Золота не добывается столько сколько производится товаров и услуг. Мировым деньгам нужны гарантии другого плана, чтобы весь мир не зависел от самодурства американского президента. У евро больше шансов стать новой мировой резервной валютой.
Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг.