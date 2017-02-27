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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6370637163726373

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.
в пузыри. с чего вдруг выросли акции теслы?
  vladus17 написав:
  somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.

Для страны эмитента, дефицит бьюджета это ниочем.
Как из фильма Попандопало ,,берите сколько хотите, я нарисую себе еще,,
чтобы не допустить подорожания своих валют, все страны допечатывают деньги синхронно с сша, чем провоцируют мировую инфляцию. Ей всё и закончится. Подорожает прежде всего недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 вер, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:33

  vitaliian написав:
  somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы


Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  xio13 написав:Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
не читайте вы рос.пропаганду. У них "ес вот вот разрушится" уже 20 лет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:43

  vitaliian написав:
  xio13 написав:Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
не читайте вы рос.пропаганду. У них "ес вот вот разрушится" уже 20 лет.


В Европе свои приколы. :)

Недавно сформированная шведская Арабская партия призывает шведов, которые не ценят мультикультурализм, отказаться от гражданства и покинуть страну.

На своём официальном канале в Facebook они просят: «Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда».

Партия также сообщает, что они хотят организовать специальный эмиграционный проект для шведов, «которым не нравится ситуация в стране». Они обещают, что всем шведам, критически относящимся к иммиграции, будет предложена щедрая финансовая компенсация, если они добровольно покинут Швецию.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Они обещают, что всем шведам, критически относящимся к иммиграции, будет предложена щедрая финансовая компенсация, если они добровольно покинут Швецию.
вот бы нам такое. вы ж понимаете это просто пиар бла-бла-бла, в стиле олежки ляшко.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:22

  vitaliian написав:
  somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы

до речі, доларів надрукували дофіга під 0%, а інфляції нема, як так?
а як тільки піде ріст економіки і почне розкручуватися інфляція, так ФЕД влупить на бонди добрячий % і зв"же ліквідність.
Ціна долар вверх ракетою!!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Ціна долар вверх ракетою!!!
и гривна па50
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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